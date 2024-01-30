مباحثات مصرية ألمانية لتبادل الخبرات في الأمن الغذائي والمياه

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وزير الزراعة والبيئة ووزير الدولة للشئون الأوروبية والدولية، لبحث سبل التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والمخلفات الصلبة والمياه.

ناقش الجانبان الجهود المبذولة من الدولة المصرية في مجال الزراعة والأمن الغذائي، وتعاون الوزارة مع بعض الجهات الدولية، مثل برنامج الأغذية العالمي. كما أبدى آمنة رغبته في التعاون مع وزارة الزراعة بالولاية لعقد دورات تدريبية للكوادر المحلية في مصر.

وعرض آمنة الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية المحلية لتنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة، وأعرب عن حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرة الألمانية في هذا المجال. كما أعرب عن استعداد الوزارة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال المخلفات الصلبة وتدريب الكوادر الفنية العاملة في المنظومة بالمحافظات.

شهد اللقاء استعراض مجالات التعاون في مجال إدارة المياه في ظل الخبرات الواسعة لولاية بافاريا في مجال الري وترشيد الاستهلاك وتنقية المياه.

في ختام اللقاء، أكد آمنة على ما تتسم به العلاقات المصرية الألمانية من التعاون المشترك على أساس الروابط التاريخية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للبلدين. كما أشار إلى أن ألمانيا تعد شريكا اقتصادياً وتنموياً واستثمارياً وثقافياً هاما لمصر.