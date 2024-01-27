بدء اختبارات السمات الشخصية للمتقدمين لوظائف «التنمية المحلية» غدا

أكدت وزارة التنمية المحلية بدء اختبارات السمات الشخصية للمٌتقدمين لمسابقة 91 وظيفة قيادية بالمحليات غدا، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب وتستمر حتى 12 فبراير المقبل، حيث يتم توزيع المٌتقدمين على مجموعات لإتاحة الفرصة لكل من تقدم لإجراء الاختبارات.

الاختبارات الخاصة بالسمات الشخصية لوظائف وزارة التنمية المحلية

وأشارت وزارة التنمية المحلية، إلى أنها حريصة على ضم الكفاءات بالوظائف القيادية المحلية رقم 3 لسنة 2023، من خلال إجراء اختبارات عن السمات الشخصية، ومهارات المُتقدمين، والقُدرات العقلية والذكاء والمهارات الاجتماعية والصحة النفسية.

الدفع بعناصر جديدة في الإدارة المحلية

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل على الدفع بعناصر جديدة في الإدارة المحلية، لتكون قادرة على العمل والعطاء، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الدولة؛ لتحسين الخدمات المُقدمة للمواطنين وضبط منظومة العمل بالإدارة المحلية لتحقيق رضا المواطنين، مؤكدًا خضوع المُسابقة لمعايير العدالة والشفافية في تقييم المٌتقدمين للمسابقة .

إجراءات مسابقة وظائف الإدارة المحلية

وأوضح أن المسابقة تمر بعدة إجراءات منها الاختبارات التحريرية، والشفوية، والاختبارات النفسية، واختبارات السمات الشخصية، واتخاذ القرار وحل المشكلات، والموضُوعات المُتعلقة بشأن المنظومة المحلية.