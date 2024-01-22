«التنمية المحلية»: مشروع تطهير مصرف «كيتشنر» في مرحلة التنفيذ الفعلي

وقعت وزارة التنمية المحلية عقد تصميم وإنشاء محطتين وسيطتين بمحافظتي الغربية والدقهلية مع شركة الثلاثية للإعمار والمقاولات ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة الذى تنفذه وزارة التنمية المحلية والممول بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بسرعة تنفيذ الأعمال والمشروعات المستهدفة ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة وذلك استجابة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بسرعة إنجاز الأعمال المخططة في فترة زمنية وجيزة من أجل تحقيق أعلى عائد بيئي واقتصادي مستدام وذلك لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وإدارة منظومة المخلفات الصلبة.

ووقع على العقد من جانب الوزارة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية، والمهندس علاء الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة الثلاثية للإعمار والمقاولات وحضر التوقيع فريق عمل وحدة تنفيذ مشروع مصرف كتشنر بوزارة التنمية المحلية و فريق استشاري دعم المشروع وعدد من قيادات الوزارة والشركة .

تصميم وإنشاء محطتين وسطيتين في قطور ونبروة

ومن جانبه، أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أنَّ العقد يهدف إلى تصميم وإنشاء محطتين وسطيتين في كل من قطور بالغربية ونبروة بالدقهلية بطاقة 300 طن/ يوم بتكلفة 3.848.000 مليون يورو، وقد بدأت المحافظات في أعمال رفع التراكمات والمخلفات التاريخية وتمّ التخلص الآمن من هذه المخلفات.

وأوضح اللواء هشام آمنة أنَّه سيتمّ خلال الشهر الجاري توقيع ثاني عقد للمشروع لإنشاء 4 مصانع لتدوير ومعالجة المخلفات بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، وأشاد وزير التنمية المحلية، بالتعاون القائم بين الوزارة ووزارة التعاون الدولى و الاتحاد الأوروبي والدعم المستمر الذى يقدمه في إطار العديد من المشروعات والمبادرات الخاصة بتطوير نظم الإدارة المحلية في مصر، وخاصة مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة والذى بدوره يعزز تحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة.

وأشار إلى أنَّ المشروع يهدف إلى دعم منظومة النظافة في المحافظات الثلاثة والواقعة بنطاق مصرف كيتشنر من خلال إنشاء مصانع ومحطات وسيطة وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية وإعادة تأهيل جراجات وجمع ونقل المخلفات الصلبة وذلك لتحقيق الهدف العام من المشروع وهو تحسين الصحة العامة والوضع البيئي مما يساعد على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لسكان المحافظات المستهدفة من المشروع.

تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة

ومن جانبه، أعرب مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية عن شكره لدعم الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشراكة البناءة والتعاون المثمر بينه وبين الوزارة من خلال تمويل مشروعات وبرامج التنمية المستدامة.

وأكد مساعد الوزير أهمية دور شركاء التنمية في تعزيز جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية من خلال تنفيذ خطة أنشطة مشروع كتشنر التي تسهم في خلق منظومة متكاملة للنظافة تبدأ من الجمع والمعالجة و التدوير والتخلص الآمن للمخلفات في المحافظات الثلاثة المنفذ فيها المشروع وهيالدقهلية والغربية وكفر الشيخ.

كما أكد الدكتور هشام الهلباوي حرص وزير التنمية المحلية على سرعة تنفيذ خطة مشروعات مصرف كتشنر لدعم منظومة إدارة المخلفات الصلبة التي تنفذها الدولة المصرية.

كما أعرب المهندس علاء الصباغ عن سعادته بالتعامل مع الوزارة في هذا المشروع الهام من خلال تنفيذ إنشاء محطتين وسطيتين بالغربية والدقهلية، ووعد بالانتهاء من تنفيذ الأعمال المطلوبة في الوقت المحدد.