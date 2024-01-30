مجانا وبدون تشفير.. طريقة مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس الأمم

صدام قوي يشهد عليه ملعب «لاورينت بوكو»، بحثا عن آخر أمل عربي ببطولة كأس الأمم الإفريقية، حين يواجه منتخب المغرب نظيره جنوب إفريقيا في دور الـ16، والتي تعد قمة المباريات في هذا الدور، في صراع من أجل حسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

منتخب المغرب، الذي رفع سقف الطموحات باحتلاله المركز الرابع ببطولة كأس العالم الأخيرة، بات أمام تحدٍ صعب بمواجهة جنوب إفريقيا المقرر لها العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، لمواصلة المشوار آملا في الظفر باللقب الإفريقي، خاصةً بعد توديع بطل ووصيف النسخة الماضية من أمم إفريقيا، بخروج كلٍ من مصر والسنغال من ثمن النهائي.

كيف تشاهد مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية؟

وتبحث الجماهير العربية، عن وسيلة لمشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا، في محاولة لـ «أسود الأطلس» لمواصلة المشوار بالبطولة القارية، بعد أن ودعت كل المنتخبات العربية البطولة، بدايةً من تونس والجزائر في دور المجموعات، ثم مصر وموريتانيا بعد خروجهما من ثمن النهائي.

قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في كأس الأمم الإفريقية

وحصلت قنوات المغربية TNT على حقوق بث مباريات كأس الأمم الإفريقية، مجانا وبدون تشفير ومن ضمنها مباريات المنتخب المغربي، والتي يمكن ضبط ترددها على النحو التالي:

القناة: المغربية tnt

القمر: نايل سات

التردد: 11476

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

وكان منتخب مصر ودع بطولة أمم إفريقيا، بعد خسارة درامية أمام منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ16 بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله، قبل الاحتكام لركلات الترجيح، التي حسمها المنافس.