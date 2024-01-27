مراسل القاهرة الإخبارية في أبيدجان: رفع العقوبة عن مدرب المغرب بعد قبول الاستئناف

كشف أحمد فاروق مراسل القاهرة الإخبارية، عن ضغط المنتخب المغربي في الساعات الأخيرة بشأن العقوبة الموقعة على وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي وإيقاف 4 مباريات بينها مباراتان مع إيقاف التنفيذ في المباراة الأخيرة بين المنتخب المغربي ونظيره الكونغو الديمقراطية، التي شهدت مناوشات بين مدرب أسود الأطلس وقائد منتخب الكونغو الديمقراطية شانسيل مبيمبا، مشيرًا إلى أن الضغط المغربي استند على أن ما حدث في المباراة كان مناوشات بين مدير فني ولاعب ولم يكن اعتداءً لفظيًا.

وأوضح «فاروق» خلال لقائه عبر برنامج «كان 2023» المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن اللاعب نفى أنه قد تعرض لإيذاء أو إساءة عنصرية، وأن الجانب المغرب استند على هذا لأمر.

وأضاف «مراسل القاهرة الإخبارية»، أنهم صُدموا بالعقوبة ووصفوها بالمبالغة، ورأوا أن تقرير المراقب الجابوني كان مبالغًا به بعض الشيء، وبناءً على ذلك تقدموا باستئناف تم اعداده جيدًا للغاية وهذا الاستئناف تم قبوله على الفور، وحتى لم يتم إلغاء الإيقاف فقط بل تم إلغاء الغرامة المالية أيضا.