رئيس حي الجمرك بالإسكندرية تقود حملة لإزالة الإشغالات: الطريق ملك الجميع (صور)

قالت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، إن الطريق العام ملك للمواطنين ولا يحق لأحد استغلاله وتعطيل حركة سير المواطنين أو يعرضهم للخطر بسبب إجبارهم على السير في وسط الطريق إلى جانب تعطيل الحركة والسيولة المرورية .

وأضافت لـ«الوطن» أن منطقة المنشية بشكل خاص من المناطق المزدحمة بالمارة والسيارات لأنها وسط الإسكندرية التجاري، لذلك يتم شن حملات مستمرة لإزالة إشغال الطريق بها وبباقي مناطق الحى.

حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات

وأشارت إلى أنه وفقًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف الجهود لرفع الإشغالات بنطاق الأحياء، تم شن حملة بميدان عرابي والتحرير بالمنشية، لإعادة الانضباط للشارع السكندري وفرض هيبة الدولة وتنفيذ القانون.

وأوضحت المهندسة نهى خليفة، أن الحملة أسفرت عن إزالة 33 حالة إشغال، وتم العمل على توسعة الطريق أمام المارة لسيولة الحركة المرورية، وجاء ذلك لتحقيق وعودة الانضباط بنطاق الحي، وجاري المتابعة لعدم السماح للباعة المتجولين أو أصحاب الفروشات أو المحلات باستغلال الطريق العام أو الأرصفة لأنها ملكية عامة.