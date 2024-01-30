مكتبة الإسكندرية تنظم ورش عمل «مهارات الوظائف المستقبلية للشباب» مجانا

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بالمكتبة، سلسلة ورش عمل بعنوان «مهارات الوظائف المستقبلية للشباب» خلال الفترة من 5 إلى 8 فبراير 2024 في تمام الساعة العاشرة صباحا بقاعة الأغراض المتعددة بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية، وتستهدف هذه السلسة الشباب من سن 16 إلى 24 عامًا.

الهدف من الورش

تهدف هذه الورش إلى بناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية من خلال التعرف على اتجاهات سوق العمل بالمستقبل، وأهم المهارات اللازمة له واكتساب الشباب لمهارات جديدة وتطوير المهارات الحالية واستخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل فعال في العمل.

ويأتي ذلك في ظل الاهتمام العالمي بقضايا التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وفقًا لأهداف أجندة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتحقيقاً لرسالة مكتبة الإسكندرية في دعم وبناء القدرات في المجالات المختلفة، وإيماناً من المكتبة بأهمية تنمية القدرات المعرفية والعلمية ونشر الوعي والتفكير العلمي بين الشباب وبأهمية دور الشباب كمحرِّك أساسيّ للمستقبل.

تتكون السلسلة من ثلاث ورش عمل متتالية:

- الورشة الأولى: التسويق والعلامة التجارية، والتي تعقد يومي 5 و6 فبراير 2024.

- الورشة الثانية: أدوات الذكاء الاصطناعي، التي تعقد يوم 6 فبراير 2024.

- الورشة الثالثة: ريادة الأعمال والوظائف الخضراء، والتي تعقد يومي 7 و8 فبراير 2024.

يحصل المشاركون في ورش العمل الثلاث على شهادة حضور إلكترونية من برنامج دراسات التنمية المستدامة، علماً بأن هذه الورش تقدم مجاناً.