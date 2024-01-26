أحمد زايد: مكتبة الإسكندرية الأولى في رقمنة المحتوى بالعالم العربي

قال الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية، إنّ المكتبة هي الأولى في العالم العربي تكون معظم محتواها مرقمنة، مشيرًا إلى أن الرقمنة هي مصير العالم المعاصر.

وأضاف زايد خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «العالم المعاصر يشهد مستجدات يومية في مجال الرقمنة، ونعمل على مستويات في هذا الإطار، حيث نحاول رقمنة الكتب الموجودة في المكتبة، ولدينا معمل كبير للرقمنة يقوم برقمنة 30 ألف نسخة يوميا».

وتابع رئيس مكتبة الإسكندرية: «مكتبة الإسكندرية هي الأولى في العالم العربي التي بها كتب رقم مرقمنة، كما نرقمن المخطوطات والخرائط والمجلات والصحف ، فهناك صحف بأكملها مرقمنة لدينا منذ عددها الأول».

وواصل: «يجريوضع هذه الكتب على موقع المكتبة ونتيح منها الكتب التي تكون حقوق نشرها عامة، ولكننا نتيح الكتب بشكل عام داخل المكتبة بسبب قوانين النشر ومنعا من التعدي على حقوق المؤلفين، وعندما يكون الحق متاحا فإننا ننشر، وعندما لا يكون الحق متاحا لا ننشر».