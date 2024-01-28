انطلاق فعاليات مسابقات «فيرست ليجو ديسكفر» في مكتبة الإسكندرية (صور)

انطلقت اليوم فعاليات أولى مسابقات بطولة مصر التاسعة عشر للروبوت «فيرست ليجو ليج»، تحت عنوان «فيرست ليجو ديسكفر» للفئة العمرية من 4 حتى 6 سنوات، وذلك بمكتبة الإسكندرية.

وبحسب بيان مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم، فإن المسابقة شارك بها 50 مؤسسة ومركز ومدارس متخصصة، في هذا المجال، من 18 محافظة، و650 متسابقا من الأطفال يمثلوا 120 فريقا.

حلول إبداعية باستخدام الأدوات التكنولوجية

وخضع المتسابقون على مدار الأشهر الماضية، لعدد مكثف من ورش العمل التدريبية المتخصصة في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي، مستخدمين الحقائب التكنولوجية المصممة لموضوع المسابقة، الذي جرى اختياره هذا العام بعنوان «ماستر بيس.. الفنون والتكنولوجيا»؛ إذ أوجدوا حلولا وطرق إبداعية جديدة لنشر الفنون في العالم، مستخدمين الأدوات التكنولوجية.

موعد بطولة فيرست ليجو في مكتبة الإسكندرية

وتنظم مكتبة الإسكندرية البطولة هذا العام بفئاتها الثلاث، خلال الجدول الزمني في الفترة من 28 يناير الجاري حتى 7 فبراير المقبل.

وبدأت البطولة اليوم للفئة العمرية من سن 4 حتى 6 سنوات، على أن تجري المسابقات الأكبر تباعا.