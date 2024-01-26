رئيس مكتبة الإسكندرية: نعمل على توثيق التراث الحضاري والطبيعي

قال الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية، إنّ المكتبة تدشن معرضا للكتاب في شهر يوليو، مشيرًا إلى أنها تستعد لمعرض القاهرة الدولي للكتاب كل سنة حتى تشارك فيه بنوعيات معينة من الإصدارات الجديدة.

مشاركة مكتبة الإسكندرية في معرض القاهرة للكتاب

وأضاف «زايد» خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «في هذا المقام أتقدم للعاملين في وحدة النشر بالشكر، وهي وحدة متقدمة ومتطورة بها مطابع حديثة وماكينات حديثة، لأنها أنتجت لنا الكثير من الكتب التي شاركنا من خلالها في معرض القاهرة الدولي للكتاب».

توثيق التراث الحضاري والطبيعي

وتابع رئيس مكتبة الإسكندرية، نختار نوعية معينة من الكتب التي تعكس فكر المكتبة، حيث نهتم بالفن والتراث والعلم والجوانب الفكرية والترجمة، فهناك كتب مترجمة وكتب تراثية، ونعمل على توثيق التراث الحضاري والطبيعي لمحتويات مكتبة الإسكندرية، فلدينا كتابا يوثق مدينة الإسكندرية وآخر يوثق حديقة الأورمان في صورة مرقمنة وصورة رقمية، بالإضافة إلى كتب عن الآثار المصرية القديمة وكتب مترجمة مثل كتاب عن مفكر مجري عاش في مصر حتى عام 1919 يتحدث فيه عن الآثار الإسلامية المصرية.