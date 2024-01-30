وزير الكهرباء يستقبل رئيس شركة إنجليزية لبحث تعزير التعاون والاستثمار

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جوردون ديكي رئيس شركة «آي إم» الإنجليزية للطاقة IM Power والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزير التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والشركة.

وأكد وزير الكهرباء أهمية التعاون مع الشركات العالمية في مجال الطاقة المتجددة، ورغبة مصر في زيادة مساهمة هذه الطاقة في مزيج الطاقة الكهربائية، وذلك للحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية الاقتصادية.

من جهته، أشاد رئيس شركة «آي إم» الإنجليزية بالإنجازات التي حققتها مصر في مجال الطاقة المتجددة، معربا عن رغبة الشركة في الاستثمار في مصر في هذا المجال.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الصديقة والشقيقة في كافة المجالات، بما في ذلك مجال الطاقة المتجددة.