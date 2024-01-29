حل سحري لتقليل استهلاك الكهرباء في الشتاء.. السر في السخان الشمسي

يعد سخان المياه من أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكًا للكهرباء في فصل الشتاء، وهناك حل للتغلب على هذه المشكلة، وتقليل الفواتير باستخدام السخان الشمسي.

شروط تركيب السخان الشمسي

يتطلب تركيب السخان الشمسي توافر الآتي:

1- توفير مساحة أعلى سطح التركيب.

2- توصيل خطوط المياة الباردة والساخنة إلى مكان التركيب.

3- توصيل كابل كهرباء إلى مكان التركيب.

مميزات السخان الشمسي

يتميز السخان الشمسي بالآتي:

1- توفير المياه الساخنة طوال الوقت وحتى عند انقطاع الكهرباء.

2- السخانات الشمسية أطول عمرًا من السخانات التقليدية وأقل أعطالا.

3- تقليل نسبة التلوث التي تسببها سخانات الغاز والكهرباء.

4- يتميز السخان الشمسى بالكفاءة العالية لامتصاص وتخزين الحرارة.

5- يتميز بسرعة وسهولة التركيب والصيانة.

6- يوفر في استهلاك الكهرباء.

8- يحقق الأمان بتجنب مخاطر الحرائق والاختناقات الناجمة عن استخدام سخانات الغاز والكهرباء.

9- يحافظ السخان الشمسي على الشكل الداخلي بالمطابخ والحمامات وتوفير المساحات الداخلية.

10- يمكن استخدام سخان واحد لعدد من الوحدات «حمامات ومطابخ» لأكثر من شقة.

11- يوجد سعات مختلفة لسخانات الطاقة الشمسية تناسب جميع الاحتياجات والاستخدامات.