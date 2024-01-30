خطأ شائع يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء.. موجود في كل منزل

حذر جهاز حماية المستهلك المواطنين من خطأ شائع يرتكبه الكثيرون في كل منزل، وهو وضع الماء الساخن في مبرد المياه، وذلك لأنه يؤدي إلى ارتفاع فاتورة الكهرباء.

نصائح للمواطنين

وخلال السطور التالية ترصد «الوطن» نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين، لخفض فاتورة الكهرباء والحفاظ على الاستهلاك بشكل جيد، وهي:

- ضرورة غلق خاصية التسخين بالمبرد، وذلك لأنها تعادل تقريبًا استهلاك سخان المياه الكهربائي، ما يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة.

- من الممكن على المواطنين في حالة الخروج من المنزل وعدم التواجد فيه نزع الفيشة الخاصة بـ«مبرد المياه».

- يُمكن تحديد سعة مبرد المياه التي تناسب استخدامك، ومن الأفضل عند الشراء عدم شراء مبرد بسعة أكبر من التي تحتاجها وذلك لأنها تستهلك كهرباء أكثر.