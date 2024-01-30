نبيل عبد السلام يترشح لمنصب نقيب المحامين.. وعمر هريدي لعضوية المجلس

تقدم نبيل عبد السلام، عضو مجلس نقابة المحامين، بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين، اليوم، ليصل عدد المرشحين في انتخابات نقابة المحامين 2024 إلى 10 مرشحين، فيما ترشح عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين على مقعد نقابة المحامين استئناف القاهرة.

انتخابات المحامين

وفتحت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات نقابة المحامين 2024 أبوابها يوم السبت الماضي، ومن المقرر أن تغلق أبوابها غدا الأربعاء، وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، أنها تلقت أمس ملفات طلبات الترشيح عدد 2 ملف لمرشح على منصب النقيب العام.

عدد المرشحين على مناصب عضوية نقابة المحامين

وبلغ عدد المرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، إلى 27 عضوا منهم (12) ملفات لمرشحين على محكمة استئناف القاهرة، و(3) ملف لمرشح على محكمة استئناف المنصورة، و(3) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسكندرية، و(2) ملف لمرشحين على محكمة استئناف أسيوط، و(1) ملف لمرشحين على محكمة استئناف الإسماعيلية، و(4) ملف لمرشحين على محكمة استئناف طنطا، و(2) ملف لمرشحين على مقاعد عضوية المجلس عن الإدارات القانونية.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تلقي ملفات المرشحين يوميًا حتى الأربعاء 31 يناير.