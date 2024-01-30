رسالة عاجلة من «الصحة» للمواطنين بشأن «كورونا».. هل سيعود بقوة؟

كشف مصدر مسؤول باللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن جائحة كورونا لم تنتهِ بعد، وذلك على الرغم من قرار منظمة الصحة العالمية بإلغاء حالة الطوارئ الخاصة بالجائحة.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن فيروس كورونا ما زال موجودًا كمرض متوطن، ويظهر متحورات جديدة باستمرار، مضيفا أن هناك إصابات بمتحور كورونا الجديد في مصر، إذ تُعد الفترة الحالية ذروة انتشار الفيروس ومتحوراته الجديدة.

ذروة متحور فيروس كورونا الجديد

وأشار إلى أن ذروة انتشار متحورات كورونا والفيروس نفسه ستنتهي خلال النصف الثاني من الشهر المقبل، داعيا المواطنين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا ومتحوراته، وكذلك الفيروسات التنفسية الأخرى مثل الفيروس التنفسي المخلوي والإنفلونزا والفيروس الغدي والهربس.

وأوضح أن موسم انتشار الفيروسات التنفسية يكون في فصل الشتاء ولا قلق منه، ولكن يجب الحذر والحصول على التطعيمات، فالإصابة بالفيروسات التنفسية في حال إهمالها هناك خطر على أجهزة الجسم، خاصة الفئات الأكثر عرضة بها وهي كبار السن والأشخاص المصابين بنقص المناعة وصغار السن.

وعن تغير البروتوكول العلاجي، أكد المصدر أن منظمة الصحة العالمية أشارت الى أن الإجراءات الاحترازية وجميع الأدوية ما زالت فعالة.

الحصول على الجرعة التعزيزية من لقاح كورونا

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن فيروس كورونا ومتحوراته هي أحد الفيروسات التنفسية التي تنتشر خلال فصل الشتاء، مشيرا الى أن كل الدول تتعامل مع الفيروس كأحد الفيروسات التنفسية، والفيروس موجود ونتعايش معه مثل نزلات البرد والإنفلونزا، ويجب الحرص على الحصول على الجرعة التعزيزية التي من شأنها تعزيز وتقوية الجهاز المناعي للجسم.

الفيروس في أضعف حالاته

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن فيروس كوورنا موجود، ولكن قوته ليست من ذي قبل، وأنه في أضعف حالاته والإصابات الخاصة به لا تستدعي الدخول إلى المستشفيات.