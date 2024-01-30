«الصحة» تكشف طريقة تجنب أضرار المضادات الحيوية.. وتحذّر من الإسراف في تناولها

أصدرت وزارة الصحة والسكان دليلا إرشاديا وزعته على مديريات الشؤون الصحية بشأن المضادات الحيوية، موضحة أنّها أدوية تستخدم للقضاء على البكتريا أو إيقاف نموها، ولا تستخدم لعلاج الإصابات الناتجة عن الفيروسات كمعظم التهابات الحلق والإنفلونزا ونزلات البرد والتهاب الجيوب الأنفية الحادة، لافتة إلى أنّ المضادات الحيوية ليس لها أثر لعلاج هذه الحالات ويجب التوقف عنها، وهناك توجيهات بمراجعة كل ما يُصرف من مضادات حيوية داخل المستشفيات.

الطريقة الصحيحة لتناول المضادات الحيوية

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنّ هناك طرق صحيحة لاستخدام المضادات الحيوية، تبدأ بمراجعة الطبيب قبل الحصول على المضاد الحيوي، مشيرا إلى وجود مضادات حيوية ممنوعة عن فئات محددة، والطبيب هو الشخص الوحيد المسؤول عن وصف المضاد الحيوي وليس المواطن، ويجب الالتزام بالجرعة الخاصة بالمضاد الحيوي وعدم زيادتها أو نقصانها.

أضرار المضادات الحيوية

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالحصول على جرعة المضاد الحيوي كاملة حتى بعد إتمام الشفاء، محذّرة من تبادل المضاد الحيوي بين المواطنين وبعضهم البعض.

وعن أضرار الإسراف في تناول المضاد الحيوي، أوضحت وزارة الصحة والسكان أنّها تؤثر على وظائف الكلى، كما أنّ عدد الوفيات التي تسببها البكتريا المقاومة للمضادات الحيوية أعلى بكثير من عدد الوفيات التي تتسبب بها أمراض الإيدز والملاريا.

وأشارت وزارة الصحة، إلى اهمية التوقف عن الإسراف في تناول المضادات الحيوية، ورفع الوعي الصحي لدى المواطنين، حيث أوضحت الدرسات الحديثة أنّ هناك تأثير قاتل حال إساءة استخدام المضادات الحيوية على الصحة العامة للإنسان.