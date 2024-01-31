ماذا يحدث للجسم عند النوم بعد الفجر؟.. أضرار غير متوقعة

النوم بعد صلاة الفجر يعد من العادات الشائعة، ولكن ما لا يعرفه الكثيرين أنه سلوك غير صحي لصحة الفرد الجسدية والعقلية والاجتماعية، لذلك نقدم لكم من خلال «الوطن»، ما يحدث في الجسم عند النوم بعد الفجر.

ماذا يحدث في الجسم عند النوم بعد الفجر؟

أوضح أحمد كامل، استشاري المخ والأعصاب، خلال حديثه، لـ«الوطن»، أن النوم بعد صلاة الفجر أمر غير مستحب للتأثير على المخ، وإنشاء اضطرابات عديدة تؤثر على ضغط الدم للدماغ: «النوم ثم الاستيقاظ في الفجر والصلاة حتى طلوع الشمس أمر مستحب ونبه عليه الرسول، لأن البركة في البكور، والسهر والنوم بعد الفجر هو ما يسبب أضرارًا جسيمة على الجسم، والمخ بيتأثر بصورة مذهلة بسبب نقص هرمون الاستروجين».

ما أضرار النوم بعد صلاة الفجر؟

وبحسب موقع «World Sleep Day»، فإن النوم بعد الفجر والسهر لساعات طويلة يوميًا يؤثر على الصحة من خلال التالي:

- التأثير على الجهاز المناعي.

- يصبح جسم الشخص عرضة للإصابة بالأمراض المعدية.

- السهر يوميًا تنتج عنه مشكلات مختلفة، مثل جفاف العين.

- يتعرض إلى مشكلات الاكتئاب والنسيان والتوتر.

- حدوث ارتفاع في ضغط الدم.

- الإصابة بالفيروسات والعدوى.

- زيادة معدلات الالتهاب.

- ظهور علامات سوداء أسفل العين.

- التأثير السلبي على صحة القلب والكلى.