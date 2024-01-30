«الأورومتوسطي لحقوق الإنسان»: تعليق تمويل الأونروا استمرار لجرائم الإبادة الجماعية

أفاد رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، بأن تعليق تمويل «الأونروا» يمثل استمرارا لجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأكد أن بعض الدول تنخرط في خطة إسرائيلية تستهدف تصفية قضية اللاجئين وشطب وكالة أونروا، موضحا أن الصحف الإسرائيلية نشرت فور بدء الهجوم الإسرائيلي، خطة الاحتلال باتهامه بعض موظفي أونروا بالانخراط في أعمال تخريبية.

وأكد، أن المخطط الإسرائيلي يستهدف القضاء على الوجود الفلسطيني وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين.