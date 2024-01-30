لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب» تناقش توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في غزة

ناقشت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن توثيق ورصد الانتهاكات الخاصة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهل فلسطين وبحث الجهود المشتركة في هذا الملف، وذلك بحضور السفير حازم فهمي مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين.

التنسيق مع وزارة الخارجية

وقال النائب طارق رضوان، إنَّ مع اندلاع الحرب علي غزة، ومصر تلعب دور كبيرا علي كل المستويات، وهو ما رآه الجميع علي وسائل الإعلام، مشيرا إلى أهمية التواصل مع أعضاء البرلمانات بالخارج لطرح القضية وكذلك ملف حقوق الإنسان، لتوضيح الحقائق.

وأكّد ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية في إنشاء تلك القنوات للتواصل، بالإضافة إلي التواصل الاليكترونى معهم.

تساؤلات حقوق الإنسان بالنواب

وطرح النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عدد من التساؤلات بشأن الموقف الأمريكي تجاه الحرب علي غزة، ومستقبل ذلك الموقف والدور المساند للاحتلال الإسرائيلي.

وانتقد أبو العلا، وقف عدد من الدول تمويل منظمة الأونرا التي تقدم مساعدات للشعب الفلسطيني، وأشار إلي ضرورة توضيح الموقف من تلك المستجدات.

أهمية الدبلوماسية البرلمانية

ومن جهته، أكد السفير حسن فهمي مساعد وزير الخارجية، أن العام الماضي شهد عدد كبير من زيارات أعضاء من الكونجرس الأمريكي، وكانت أغلبها تتعلق بالحرب علي غزة

وأكّد مساعد وزير الخارجية، أهمية الدبلوماسية البرلمانية، والتواصل الإلكتروني على الأقل مع البرلمانات، لتفعيل التواصل المستمر، واعدا التنسيق بشأن هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.