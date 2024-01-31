«الإفتاء» توضح طريقة الدعاء على الظالم.. لا ترد (فيديو)

يتعرض البعض إلى ظلم في أمور ما، سواء من شخص قريب أو زميل عمل أو أي من الأمور التي قد يتعرض فيها إلى الظلم، لذلك لا يكون له سوى الدعاء على الظالم، أملا في أن يعود له حقه، وأن يجازى الظالم على ظلمه، ولكن قد لا يعلم البعض ما يقول وما هو الدعاء على الظالم.

الدعاء على الظالم

دار الإفتاء أكدت، أن الدعاء على الظالم ليس حراما، مستهشدة في مقطع فيديو عبر قناتها على «يوتيوب» بقول النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الدعاء الذي لا يرد هو دعوة المظلوم، ما دل على أن الدعاء على الظالم ليس حراما، وأن المظلوم له أنه يدعو على الظالم.

وفي مقطع آخر، أوضحت دار الإفتاء، أن الدعاء على الظالم يكون بقول، «حسبي الله ونعم الوكيل»، وهذا الدعاء يكفي

صيغة الدعاء على الظالم

كما يمكن الدعاء على الظالم بقول أي من الصيغ التالية:

- «اللهم انصفني من فلان».

- «اللهم رد ظلم فلان عني».

ويردد البعض في الدعاء على الظالم أي من الصيغ التالية:

- «اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، أرحم الراحمين، أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني، إلى عدو يتجهمني، أو إلى قريب ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب عليَّ فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تنزل بي غضبك، أو تحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك».

- «يا ربّ إنّي أحبّ العفو لأنك تحبّ العفو، فإن كان في قضائك النافذ وقدرتك الماضية أن ينيب أو يتوب، أو يرجع عن ظلمي أو يكفّ مكروه عنّي، وينتقل عن عظيم ما ظلمني به، فأوقع ذلك في قلبه السّاعة الساعة وتب عليه واعفُ عنه يا كريم».

- «اللهم إنِّي أستغيث بك بعدما خذلني كل مغيث من البشر، واستصرخك إذ قعد عني كل نصير من عبادك، وأطرق بابك بعد ما أغلقت الأبواب المرجوة، اللهم إنَّك تعلم ما حلّ بي قبل أن أشكوه إليك، فلك الحمد سميعًا بصيرًا لطيفًا قديرًا».