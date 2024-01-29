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معرض القاهرة الدولي للكتاب

كيفية صلاة الحاجة.. دار الإفتاء توضح

كتب:

محمد أباظة
05:35 ص | الإثنين 29 يناير 2024
كيفية صلاة الحاجة

كيفية صلاة الحاجة

يحرص الكثير من المسلمين من الذين لديهم أمنيات وآمال أو رغبة في شيء ما على اللجوء إلى صلاة الحاجة، أملا في تحقيق ما يتمنونه ويرغبون فيه، إلا أن البعض قد لا يعلم كيفية صلاة الحاجة، وماذا يقول فيها، وهو ما يستعرضه هذ التقرير.

كيفية صلاة الحاجة

في الإجابة على تساؤل كيفية صلاة الحاجة، أكدت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، أن صلاة الحاجة من الصلوات المستحبة، وتصلَّى ركْعَتَيْنِ يقرأ فيهما بالفاتحة وما تيسر.

وتابعت دار الإفتاء حديثها عن كيفية صلاة الحاجة، وبعد قراءة الفاتحة وما تيسير يُثني على اللَّه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يدعو بالدعاء الوارد في السنة.

تعرف على كيفية صلاة الحاجة  

وأوضحت دار الإفتاء خلال حديثها عن كيفية صلاة الحاجة، أنها تُصلى لقَضَاء الحاجة، وأن جمهور الفقهاء أكدوا أنها مستحبة، وبعد الصلاة على النبي يدعو المصلي الله بهذا الدعاء الوارد عن النبي: «من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحدٍ من بني آدم؛ فليتوضَّأ وليُحسِن الوضوءَ ثم ليصلِّ ركعتين ثم ليثنِ على الله وليصلِّ على النبي».

وتابعت الإفتاء، ثم يقل في صلاة الحاجة: «لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك مُوجِبات رحمتك، وعزائمَ مغفرتك، والغنيمة من كل برّ، والسلامة من كل إثم، لا تدع لى ذنبًا إلا غفرته، ولا همًَّا إلا فرَّجته، ولا حاجة هى لك رضًا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.