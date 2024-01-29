ما هو اسم خازن الجنة؟.. أمين الفتوى بدار الإفتاء يجيب

ما هو اسم خازن الجنة وهل يمكن أن نراه؟، سؤال أجاب عنه الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مؤكدًا أن اسم خازن الجنة هو سيدنا رضوان كبير الملائكة.

وأوضح «ممدوح» أنّ الملائكة سنراهم في الجنة، لأن خازن الجنة سيدنا رضوان، كبير الملائكة المسؤولين عن الجنة، مشيرًا إلى أننا يمكن أن نرى الملائكة في الدنيا لكن ليس في حجمهم الحقيقي.

رؤية الملائكة في الدنيا

وحول رؤية الملائكة في الدنيا، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء، في رده على السؤال في بث سابق لدار الإفتاء المصرية: «قد يتشكل الملك في هيئة إنسان معلوم أو إنسان مجهول»، موضحًا أن سيدنا جبريل كان يظهر في هيئة رجل شديد بياض الثوب، وظهرت الملائكة للسيدة مريم.

واستشهد «ممدوح» بقول الله تعالى: «فتمثل لها بشرًا سويًا»، موضحًا أنه ليس شرطًا أن يكون الملك على خلقة سيدنا جبريل، أو حامل العرش، لكن هي مخلوقات مهيبة قادرة على التشكل.

اسم خازن النار

وبعيدًا عن اسم خازن الجنة، ذكرت دار الإفتاء، أنّ النبي- صلى الله عليه وسلم- شاهد في رحلة الإسراء والمعراج، مالك، عليه السلام، خازن النار، وشاهد العذاب المنتظر للعاصين والكافرين، حتى يحذر قومه في الأرض من الابتعاد عن طريق الله ورسوله.