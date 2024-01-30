هزات أرضية تضرب المغرب والحدود بين تركيا وسوريا

ضربت هزة أرضية ضعيفة، اليوم، بقوة 1.9 درجة على مقياس ريختر، منطقة الحدود بين تركيا وسوريا، بعمق 7 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وقال الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 26 كيلومترا جنوب شرق لواء الإسكندرونة، وعلى مسافة 12 كيلومترا جنوب مدينة قري خان بمحافظة هاتاي جنوبي البلاد.

هزة أرضية تضرب المغرب.. قوتها 2.8 درجة

وفي المغرب، تعرضت المملكة إلى هزة أرضية بلغت قوتها 2.8 درجة على مقياس ريختر، بعمق 12 كيلومترا، واظهرت بيانات الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة الهزة على مسافة 58 كيلومترا جنوب شرق مدينة القصر الكبير بإقليم العرائش في الشمال الغربي للبلاد، وعلى مسافة 36 كيلومترا شمال مدينة سيدي قاسم شمال غرب المغرب