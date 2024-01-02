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اليابان تسجل 155 هزة ارتدادية منذ الزلزال الكبير

كتب:

أحمد عادل موسى
04:32 ص | الثلاثاء 02 يناير 2024
زلزال اليابان

زلزال اليابان

صرحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم، بأنه منذ زلزال اليابان القوي، البالغ شدته 7.6 درجة على مقياس ريختر، تعرضت البلاد لهزات ارتدادية كبيرة.

هزات ارتدادية

وأشارت الوكالة، إلى أنها سجلت نحو 155 هزة ارتدادية ضربت وسط البلاد منذ أمس.

وفي الوقت الحالي ذكرت شبكة «بي بي سي»، أن الآلاف من اليابانيين يقضون ليلتهم في مراكز الإخلاء خوفا من حدوث أي هزات ارتدادية شديدة.

وفاة 4 أشخاص

وأكدت وكالة كيودو للأنباء، وفاة 4 أشخاص وإصابة العديد من الآخرين، ولا يزال هناك عدد من الأشخاص المحاصرين تحت أنقاض المباني المنهارة، في بلدات متعددة ولم يجري تحديدها بعد.

وتلقت السلطات تحذيرات بشأن احتمالية حدوث تسونامي، لكن في وقت لاحق جرى تخفيض هذه التحذيرات. 

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