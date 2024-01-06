هزة أرضية تضرب منطقة الحدود التركية العراقية.. وأخرى في سوريا

ضربت هزة أرضية ضعيفة، بلغت قوتها 1.5 درجة على مقياس ريختر، مساء اليوم، منطقة الحدود التركية العراقية، بعمق 7 كيلومترات، وفقا لبيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضعيفة ضربت منطقة الحدود التركية العراقية، على مسافة 92 كيلومترا شمال غرب مدينة سوران شمال محافظة أربيل بإقليم كردستان العراق شمال البلاد، وعلى مسافة 34 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقي من هكاري أقصى جنوب شرق تركيا.

12 كيلومترا.. عمق هزة أرضية بسوريا

وفي وقت سابق من اليوم، ضربت هزة أرضية بقوة 1.8 درجة على مقياس ريختر، سوريا على عمق 12 كيلومترا، وقال مركز الزلازل الأوروبي المتوسطي، إن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 27 كيلومترا جنوب إدلب شمال البلاد، وعلى مسافة 9 كيلومترات شمال كفرنبل.