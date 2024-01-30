«سور الأزبكية» الأكثر إقبالا في معرض الكتاب.. خصومات وكتب نادرة

أفادت ميرنا عادل مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، بوجود إقبال كثيف للغاية على معرض القاهرة الدولي للكتاب من مختلف الأعمار والجنسيات، مشيرة إلى أن المعرض يضم 5 صالات، وكل صالة تحتوي على العديد من دور النشر، والذين يبلغ عددهم حوالي 1200 دار نشر من 70 دولة.

وواصلت: «الصالة الرابعة يوجد بها الكتب الدينية والتراثية وأحد أهم الأجنحة وأكثرها إقبالا هو جناح سور الأزبكية الذي يقدم العديد من الخصومات فضلا عن الكتب النادرة والقيمة ولم تعد تُعرض داخل دور النشر الخاصة بها»، مشيرة إلى أن جناح الطفل من الأكثر إقبالا، ويقدم عروضا متخصصة للأطفال على مدار اليوم.

وقالت «ميرنا»، خلال لقائها على قناة «إكسترا نيوز»، أن عدد الدول المشاركة في معرض الكتاب هذا العام يزداد مقارنة بالعام الماضي الذي شهد حضور 53 دولة، مشيرة إلى أن المعرض يفتح أبوابه يوميا من الساعة 10 صباحا حتى 8 مساء في مركز مصر للمعارض الدولية، متابعة أن الصالة الأولى تضم أجنحة خاصة بدار النشر المصرية والعربية.

تفاصيل الصالتين الثانية والثالثة بالمعرض

وأكدت أن الصالة الثانية تضم أجنحة خاصة بالـ70 دولة المشاركة في معرض الكتاب إضافة إلى دور النشر العربية والأجنبية، بينما الصالة الثالثة تحتوي على الأجنحة الخاصة بالوزارات وبعض دُور النشر العربية والأجنبية التابعة للدول المشاركة، إلى جانب جناح دولة النرويج ضيف شرف المعرض.