توفير مكتبات متنقلة في معرض الكتاب للمرة الأولى.. تقدم خدمات وأنشطة متنوعة

قال عمرو أبو بكر، مدير التسويق والخدمات الخارجية بمكتبات مصر العامة، إن المكتبات المتنقلة توجد لأول مرة في تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ55 من خلال تعاون بين مكتبة مصر العامة والهيئة المصرية العامة للكتاب، وتوجد بجوار جناح الطفل في المعرض.

أنشطة وفعاليات المكتبة المتنقلة

وأضاف «أبو بكر»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن معرض الكتاب يضم مكتبتين متنقلتين هذا العام، مشيرا إلى أن المكتبات المتنقلة تضم أنشطة للأطفال بهدف توعيتهم وتشجيعهم على القراءة، فضلا عن إقامة العديد من الفعاليات للكبار.

خدمات المكتبة المتنقلة

وتابع أن المكتبة المتنقلة في معرض الكتاب تقدم خدمة استعارة الكتب من داخل المعرض، إذ يمكن لأي فرد عمل كارنيه عضوية سنوي في المكتبة المتنقلة لكي يستطيع استعارة أي كتاب داخل المعرض، ومن ثم التردد إلى أماكن تواجد المكتبة المتنقلة في مصر، موضحا أن هناك 9 مكتبات متنقلة في مصر منهم 3 داخل القاهرة، بينما الباقي يجوبون المحافظات وقرى «حياة كريمة».