«الثقافة»: إقبال كبير على جناح المجلس القومي لذوي الإعاقة في معرض الكتاب

قال الدكتور فينوس فؤاد، وكيل وزارة الثقافة والمستشار الثقافي للمجلس القومي لذوي الإعاقة، إنّ هناك مشاركة متميزة لجناح المجلس القومي لذوي الإعاقة في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام، وهناك إقبال كبير للغاية على المشاركة في الجناح من قبل الجمهور.

دور فعال للمجلس القومي لذوي الإعاقة

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين بسنت الحسيني ومحمد الشاذلي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ المجلس القومي لذوي الإعاقة يعقد مجموعة من الندوات والورش في الجناح الخاص به داخل معرض الكتاب للتفاعل مع الجمهور، مشيرة إلى أنّ المجلس يتيح عددا كبيرا من الخدمات داخل جناحه.

خدمات المجلس القومي لذوي الإعاقة

وتابع وكيل وزارة الثقافة، أنّ المجلس القومي لذوي الإعاقة يتيح خدمة الترجمة بلغة الإشارة لمعرض الكتاب للسنة الـ11 على التوالي، أي أنّ كل الندوات والأنشطة داخل المعرض مترجمة إلى لغة الإشارة.