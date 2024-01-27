صندوق تحيا مصر: نجهز قافلة المساعدات الإنسانية الثانية لدعم غزة

أوضح صندوق تحيا مصر، أنه جار العمل على تجهيز القافلة الثانية من قوافل المساعدات الإنسانية، المقدمة للأشقاء في غزة جراء تعرضهم للقصف من قبل الاحتلال الإسرئيلي منذ 7 أكتوبر الماضي.

قوافل المساعدات من صندوق تحيا مصر

وأشار صندوق تحيا مصر، إلى أن القافلة الشاملة الأولى من المساعدات دخلت إلى أهالي قطاع غزة، موضحة أن فريق صندوق تحيا مصر يعمل بكل جهد على مدار الساعة لإيصال المساعدات في أسرع وقت.

التبرع لصندوق تحيا مصر

وأضاف الصندوق أن التبرعات ستساهم في إعادة الأمل والحياة وتقديم الدعم والعناية لمئات الآلاف من الأطفال والأسر النازحة من غزة، موضحا أنه يمكن التبرع أونلاين من خلال زيارة الموقع الرسمي لصندوق تحيا مصر واختيار إغاثة ودعم غزة، أو ماكينات Fawry أو AMAN لخدمات التقسيط والدفع الإلكتروني أو خدماتي أو OPay Egypt باسم صندوق تحيا مصر، أو من خلال الرسائل القصيرة 37037 بـ5 جنيهات للرسالة.