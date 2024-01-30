تفاصيل افتتاح نادي نقابة المحامين في بورسعيد.. قاعة أفراح وحديقة (صور)

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعبد الحميد علام نقيب محامين مصر، اليوم، نادي نقابة المحامين في منطقة الجميل غرب بورسعيد، وذلك بحضور صفوت عبد الحميد نقيب محامين بورسعيد وعدد من قيادات النقابة.

وأبدى محافظ بورسعيد سعادته بظهور نادى المحامين بهذا الشكل الذي يليق بالمحافظة، مشيدا بمستوى تجهيزه على أرقى مستوى ليليق بالمحامين وأسرهم.

وأوضح، أن اليوم شهد إضافة كيان جديد لخدمة محامي بورسعيد وأسرهم، والذي سيحدث تغييرا كبيرا خلال الفترة المقبلة في مستوى الخدمات المقدمة للمحامين.

مد جسور الصلة بين فئات المجتمع

وتفقد محافظ بورسعيد ونقيب المحامين أقسام النادي، مشيرا إلى أن إقامة نادي المحامين هو فرصة جيدة لمد جسور الصلة بين مختلف فئات المجتمع، كما يساعد محامي بورسعيد على الحصول على الخدمات الترفيهية بعد مشقة العمل المتواصل والمستمر في كل الاتجاهات.

1600 متر مساحة نادي المحامين

ويقع النادي بمنطقة الجميل غرب بورسعيد، وتبلغ مساحته 1600 متر، ويشمل قاعة أفراح، وحديقة خارجية على مساحة 400 متر، وأماكن في مقدمة النادي ممهدة للجلوس، كما يضم النادي 39 غرفة، وبه خدمات فندقية، وعدد من المساحات المختلفة الصالحة لاستقبال المحامين، وإقامة الندوات واللقاءات، وكل أشكال العمل الاجتماعي.