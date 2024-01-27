سامح عاشور يتقدم بأوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين

تقدم سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق بأوراق ترشحه على منصب النقيب لدورة جديدة، لافتا إلى أنه يسعى إلى حل المشاكل والأزمات التي تواجه النقابة وتقديم الخدمات إلى الزملاء.

انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024

وأضاف سامح عاشور خلال تقديم أوراق ترشحه على منصب نقيب المحامين: «تقدمت باستقالتي من مجلس الشيوخ من أجل الترشح على مقعد نقيب المحامين، لاستعادة هيبة مهنة المحامي مرة أخرى، والعودة إلى حصانة المحامين التي أقرها قانون النقابة».

يذكر أن لجنة تلقي طلبات الترشح في انتخابات نقابة المحامين، فتحت اليوم أبوابها لاستقبال أوراق ترشح المحامين على مقعد النقيب، وأعضاء مجلس النقابة، في مقر النادي النهري للمحامين.

استلام أوراق الترشح

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، كشفت عن 4 تعليمات خاصة باستلام أوراق الترشح لانتخابات النقابة العامة للمحامين، وجاءت كالتالي:

1 ـ استلام الأوراق يكون بمقر النادي النهري للمحامين بالمعادي.

2 ـ التسليم شخصي أو بتوكيل خاص من المرشح.

3 ـ لا يسمح بدخول مقر لجنة تسليم الأوراق إلا لحامل ملف الترشح فقط.

4 ـ تتلقى اللجنة الطلبات بدءًا من يوم السبت 27 يناير 2024، وحتى الأربعاء 31 يناير 2024، من الساعة 9 صباحًا حتى الثالثة عصرًا، عدا يوم الأربعاء 31 يناير 2024، يمتد موعد تلقي الأوراق حتى الساعة الخامسة مساءً.