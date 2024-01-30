وظائف للأئمة بوزارة الأوقاف 2024.. رابط التقديم والأوراق المطلوبة

يتطلع الكثيرون إلى التقديم على وظائف للأئمة بوزارة الأوقاف 2024، خاصة أن المسابقة تشهد للمرة الأولى رفع سن التقديم إلى حتى 40 عاما، وبأي تقدير بما فيها المقبول، وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

وظائف للأئمة بوزارة الأوقاف 2024

وتأتي فرص وظائف وزارة الأوقاف 2024، مقسمة إلى 1000 وظيفة للعمال، و1000 وظيفة للأئمة والخطباء، بحسب ما أعلنت الوزارة، ويجري التقديم للوظائف من خلال بوابة الوظائف الحكومية، من «هــنا»، حيث يدخل المتقدم ويسجل البيانات الشخصية المطلوبة على الموقع، من مكان المحافظة ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني وغيرها، ثم يضغط على «حفظ الطلب».

الأوراق المطلوبة لوظائف أئمة لوزارة الأوقاف 2024

وهناك 5 أوراق مطلوبة للتقديم على وظائف أئمة لوزارة الأوقاف 2024، وهي:

- بطاقة الرقم القومي.

- المؤهل الدراسي.

- شخصية حديثة.

- شهادة بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

ـ صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.