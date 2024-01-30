مؤلفة «مسرحيات للحلوين»: ترسيخ الهوية المصرية لدى الأطفال الهدف الأساسي للكتاب

قالت الكاتبة والمؤلفة المسرحية زازي حافظ، صاحبة كتاب «مسرحيات للحلوين»، إن كتابة المسرحية كانت نابعة من الغيرة، مواصلة: «أولادي في المدرسة بيجيبوا مسرحيات من برا مكتوبة وبيمثلوها، عشان كدة جمعت المسرحيات كلها في كتاب، وهيتم نشرها في المدارس والنوادي عشان أساعد الأطفال أكتر على التمثيل وأنهم لو عجبهم مسرحية يقدروا يلاقوها بسرعة من خلال كتاب مسرحيات الحلوين».

كتاب مسرحيات الحلوين

وأضافت «حافظ» خلال لقائها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على شاشة «DMC»، أن الكتاب يضم 5 مسرحيات مختلفة، ولكن بينهم شيء مشترك هو أن جميع الأبطال مصريين، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من هذه المسرحيات هو ترسيخ الهوية المصرية لدى الأطفال، وتوصيل القيم والثقافة المصرية بشكل مبسط.

ترسيخ الهوية المصرية

وأكملت: «الشخصيات اللي الولاد تأثروا بها، هي مسرحية حتشبسوت لأنها من أكثر المسرحيات المعروضة، وده لأنها بتتعرض 4 مرات في اليوم على مدار سنتين في المتحف القومي للحضارة المصرية».