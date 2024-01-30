خالد الصاوي فى أول ظهور بعد وعكته الصحية: «تعالوا حفل توقيعي في معرض الكتاب»

حرص الفنان خالد الصاوي، على طمأنة الجمهور علي حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية مفأجاة خلال الفترة القليلة الماضية، من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك».

خالد الصاوي يطمئن الجمهور على حالتة الصحية

وقال خالد الصاوي في الفيديو:«حبايبي جدا والله كل اللي سألوا وكل اللي اهتموا بصحتي، أنا الحمدلله زي الفل، حصل حاجة كدا لمدة أسبوع، والحمدلله راحت لحالها، أنا زي الفل وتمام ومتشكر جدا وهيعط من التأثر».

وأضاف: «واللي عايز يطمئن عليا أكتر يجي يحضر يوم 31 يناير الجاي في معرض الكتاب، فى حفل توقيع كتب جديدة ليا».

وكانت مي كريم، زوجة الفنان خالد الصاوي، كشفت تفاصيل العملية الجراحية التي خضع لها الأخير، والتي أعلنت عنها الإعلامية إنجي علي، في برنامجها «أسرار النجوم» المُذاع عبر إذاعة «نجوم إف ام».

وقالت «مي» لـ«الوطن» إن خالد الصاوي خضع لجراحة تركيب أسنان، بعد أن شعر بألم شديد بسبب «أعصاب الفك»، التي كانت تنتابه من حين لآخر، موضحة: «هذه العملية أجريت لغرض طبي وليس تجميلي».