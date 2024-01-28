محافظ كفر الشيخ: حظر توصيل المرافق للمباني المخالفة ومحاسبة المتقاعسين

شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية في المحافظة، بحظر توصيل المرافق للمباني المخالفة على الرقعة الزراعية وأراضي أملاك الدولة على نطاق المحافظة، مشيرا إلى تطبيق القانون على أي موظف من الجهات المعنية يتقاعس عن أداء مهام عمله في هذا الشأن.

حظر سير الجرارات الزراعية خارج الزراعات

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه كلف رؤساء المدن والمراكز والأحياء، وكذلك الجهات صاحبة الولاية، بالمرور على مدار الساعة، بهدف منع مخالفات المباني على الأراضي الزراعية، وضبط الجرارات الزراعية التي تخرج عن سياق أداء عملها بالأراضي الزراعية، وتكون محملة بمواد بناء لتوصيلها إلى المباني المخالفة على الرقعة الزراعية، علاوة على اتخاذ إجراءات صارمة، مع توفير أماكن داخل نطاق كل وحدة محلية للتحفظ على تلك المضبوطات.

حصر شامل للمحاجر المخالفة وغلقها

كما أشار محافظ كفر الشيخ، عبر بيان، إلى ضرورة القيام بعملية حصر شامل لجميع المحاجر المقامة على الأراضي الزراعية وتطبيق الإجراءات التي اتخذت حول هذا الصدد، وغلق المحاجر المخالفة منها، لافتا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية لا يمكن التهاون به مطلقا.