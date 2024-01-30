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معرض القاهرة الدولي للكتاب

رانيا يوسف تنشر صورا جديدة من كواليس مسلسل «وبقينا اتنين»

كتب:

ياسمين محمود
05:01 م | الثلاثاء 30 يناير 2024
رانيا يوسف

رانيا يوسف

كشفت الفنانة رانيا يوسف عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، عن مجموعة صور جديدة من كواليس مسلسل وبقينا اتنين.

وعلقت رانيا يوسف على الصور: مسلسل بقينا اثنين قريبا.

أبطال مسلسل وبقينا اتنين

مسلسل «وبقينا اتنين»، يشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم عمرو وهبة، مروة عبد المنعم، تامر فرج، ميمي جمال، ياسر الطوبجي، عزت زين ونانسي هلال، تأليف أماني التونسي، إخراج طارق رفعت، إنتاج كريم أبو ذكري.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي عن الحياة بعد الطلاق.

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بقلم ياسمين محمود