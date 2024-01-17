رانيا يوسف في العرض الخاص لفيلم الملكة.. أول ظهور بعد وعكتها الصحية

حرصت الفنانة رانيا يوسف على حضور العرض الخاص لفيلم «الملكة»، في أول ظهور لها وعكتها الصحية، التى تعرضت لها، خلال الأيام الماضية.

ويقام العرض الخاص لفيلم الملكة حاليا بإحدى السينمات فى منطقة التجمع الخامس.

وحضر عدد كبير من الفنانين، أبرزهم هالة صدقي، محمد رضوان، دينا، دارين حداد، إلهام شاهين، راندا البحيري، سلمي عادل.

أبطال فيلم الملكة

فيلم الملكة يشارك في بطولته إلى جوار هالة صدقي، عدد من نجوم الفن، من بينهم رانيا يوسف، وباسم سمرة، ومحمد رضوان، ودينا، وبدرية طلبة، ومحمد محمود، وكريم عفيفي، وعارفة عبد الرسول، وشيرين رضا، والفيلم من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، وإخراج سامح عبد العزيز، إنتاج إبراهيم الصاوي، وعماد الحساني، ويوسف الفنجري.