رانيا يوسف بعد خضوعها لعملية جراحية: «صحتي جيدة.. وسأعود للعمل بعد أسبوع»

أعلن الفنان شريف منير، إجراء الفنانة رانيا يوسف لعملية جراحية، دون الكشف عن أي تفاصيل أخرى، ووجه رسالة لرانيا في برنامج «أسرار النجوم» مع إنجي علي: «حابب أقول لـ رانيا حمد الله على سلامتك لأنها عملت عملية أول إمبارح، كان في مشكلة عندها وهي بتتماثل للشفاء والحمدلله خرجت من المستشفى».

وقالت رانيا يوسف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها تشكر الجمهور للسؤال عليها، وأنها أصبحت بحالة صحية جيدة، وستعود للعمل بعد أسبوع من اليوم.

وتعمل حاليًا رانيا يوسف على تصوير أحدث مسلسلاتها وهو مسلسل «وبقينا اتنين»، الذي تلعب بطولته بجانب الفنان شريف منير، وتأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري.

وتدور أحداث المسلسل حول العلاقات الأسرية، ويتطرق إلى صدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

مسلسل «وبقينا اتنين»

«وبقينا اتنين» بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبو ذكري.