«زراعة النواب» توصي بدعم مزارعي البرسيم الحجازي في الوادي الجديد حتى 5 أفدنة

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي حسن، بشأن رفع محصول البرسيم الحجازي من قائمة المحاصيل الاستراتيجية بمحافظة الوادي الجديد.

منع السلف المالية لمحصول البرسيم الحجازي

استعرض النائب حمدي حسن، طلب الإحاطة، مشيرا إلى أن هناك قرارا بمنع البنك الزراعي المصري من تقديم سلف مالية للمزارعين لمحصول البرسيم الحجازي، الأمر الذي يتناقض مع خطة دعم الثروة الحيوانية، إضافة إلى أهميتها في مواجهة أعباء زراعة محصول القمح.

وطالب النائب بضرورة زيادة المساحة المدعومة من البنك للمساحات المنزرعة من البرسيم الحجازي حتى 15 فدانا.

وعقّب النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري، بأنه يؤيد طلب النائب فيما يتعلق بالسلف الزراعية.

تكثيف الرقابة على زراعة البرسيم

وشدد «الحصري» على المسؤولين بضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة على المساحات المخصصة لزراعة البرسيم الحجازي باعتباره من المحاصيل الشرهة للمياه، ليجري الالتزام بالضوابط الخاصة بها.

وانتهى رأي اللجنة إلى التوصية بدعم البنك الزراعي لمزارعي البرسيم الحجازي بالوادي الجديد في حالة زراعة مساحات لا تزيد عن 5 أفدنة.

أوصت زراعة النواب بتشكيل لجنة من ممثلي وزارتي الزراعة والموارد المائية والري والبنك الزراعي ومحافظة الوادي الجديد، للمرور على الكيانات الزراعية الكبرى لتحديد مدى التزامها بزراعة المساحات المقررة من محصول البرسيم الحجازي بمحافظة الوادي الجديد واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يخالف زراعة المساحات المقررة والإفادة بالإجراءات القانونية للحفاظ على مياه الري في ضوء النتائج العلمية التي تؤكد أن محصول البرسيم الحجازي من المحاصيل الشرهة للمياه.