قيادي بالفصائل الفلسطينية يكشف تفاصيل مقترح باريس لوقف إطلاق النار في غزة

أكد قيادي بحركة «حماس» لوكالة «رويترز» للأنباء، أنّ مقترح باريس لوقف إطلاق النار في غزة يشمل 3 مراحل، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، لافتًا إلى أنّ عدد المحتجزين المطلوب من الجانب الفلسطيني الإفراج عنهم لم يتحدد بعد، والمسألة متروكة لعملية التفاوض.

أوضح أن المرحلة الأولى تشمل الإفراج عن المدنيين، وتشمل المرحلة الثانية إطلاق سراح المجندين، بينما تشمل المرحلة الثالثة تسليم الجثث، ووقف العمليات العسكرية طوال المراحل الثلاث.