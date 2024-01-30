«إكسترا نيوز» ترصد أسعار كتب جناح سور الأزبكية بمعرض الكتاب: زهيدة وعناوين قيمة

تواصل «إكسترا نيوز» رصد فعاليات الدورة الـ55 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب خلال، اليوم السادس، والذي شهد إقبالا كثيفا، حيث أقبل الزوار لشراء الكتب في مجالات متنوعة بأسعار مخفضة.

واستعرض تقرير «إكسترا نيوز» أسعار جناح سور الأزبكية الذي يعد خارج نطاق المنافسة، كما شهد جناح سور الأزبكية إقبالا وزحاما مستمرا وعناوين قيمة تعود لمئات الأعوام.

كتب بأسعار تبدأ من 10 جنيهات

كما ذكر التقرير أن الجناح يضم بين أرفف مكتبته أشكالا متنوعة من كتب التراث وكتب الأدب والنقد وغيرها، بأسعار تبدأ من 10 جنيهات في المجالات العلمية والدينية والأدبية وغيرها.

جناح سور الأزبكية بمشاركة أكثر من 50 تاجرا للكتب القديمة

وقالت إحدى الزائرات إنها قدمت لجناح الأزبكية خصيصا لحبها في اقتناء الكتب القديمة وكتب الأدب مثل روايات الأديب العالمي نجيب محفوظ والدكتور مصطفى محمود، وأضاف زائر آخر أن جناح الأزبكية يشهد إقبالا وتنظيما دقيقا للكتب في كل المجالات.

جناح سور الأزبكية

ولفتت إحدى الأمهات إلى أنها أحضرت أولادها لجناح سور الأزبكية لأن به الكتب المناسبة لأعمارهم وبأسعار مناسبة، كما يشهد جناح سور الأزبكية مشاركة أكثر من 50 تاجرا للكتب القديمة بسور الأزبكية المتواجدين بالصالة رقم 4.

وقال أحد التجار الشباب إنه ورث هذه المهنة عن والده الذي ورثها بدوره عن والده أيضا، مشيدا بحالة الزخم والإقبال الشديد على المعرض هذا العام.