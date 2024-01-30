«يعقوب الشاروني كاتبا مسرحيا».. ندوة عن أدب الطفل في معرض الكتاب

ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان «يعقوب الشاروني كاتبًا مسرحيًا»، يشارك فيها الدكتور حسام عطا، الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون، وتقام بقاعة سليم حسن «بلازا 1»، في تمام الساعة 2 ظهرًا، وذلك ضمن الاحتفاء بالكاتب الذي يعد رائدًا لأدب الأطفال.

ندوة يعقوب الشاروني

وعن محاور الندوة، أوضح حسام عطا لـ«الوطن»: «أتحدث عن علاقتي بالكاتب الراحل بالندوة، وفيها أتحدث عن تجربتي الإبداعية مع أعماله المسرحية، التي شارك في مراقبة تنفيذها، وحرص على لعب دور المنتج الفني وأحيانًا دور الدراماتورج».

أجمل الحكايات الشعبية

وتحدث عن تجارب العمل المشترك، مع يعقوب الشاروني: «قدمنا أربع تجارب من أجمل الحكايات الشعبية، الأولى مسرحية (البئر العجيب) وقد استمر عرضها سبع سنوات متصلة، وحصلت لمصر على جائزة أفضل عرض مسرحي أجنبي، في مهرجان بوردو الدولي الأول لمسرح الطفل بفرنسا عام 1990.

وتابع: التجربة الثانية «عصفور وجرادة» والتي كانت تدريبًا رفيع المستوى بحضوره، على فنون مسرح الأطفال، بالإدارة العامة للتدريب بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وحضرها العديد من المبدعين الذين صاروا الآن علامات ثقافية مضيئة، وأيضًا كانت تدريبًا للعاملين في الهيئة.

وأردف، أن قصة «نخلتين في العلالي» هي التجربة الثالثة، وكانت ممزوجة بعالم الحلم، الجميل والبراءة والصفاء الإنساني، التي قدمتها الفرقة القومية للفنون الشعبية على مسرح البالون، وقد ساهمت في تقديم نجومًا لامعة كانت من الأعمال الفنية الباكرة للفنان أحمد الشافعي والفنانة غادة عبد الرازق.

أما الرابعة، فهي «أمير الخيال» بطولة الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، والفنان أشرف عبدالغفور، والفنان محمود الجندي.