كلية الأعمال بالإسكندرية تتيح للطلاب اختيار مواعيد المحاضرات والمدرسين

أعلنت كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، عن إتاحة الحرية للطالب اختيار مواعيد المحاضرات والقائمين بالتدريس، وذلك مع بدء من الفصل الدراسي الثاني «الربيع» حيث يتاح للطالب عند تسجيل المقررات اختيار المجموعة «Section» الذي يرغب فيها بدون أي تدخل من قبل إدارة شؤون الطلاب، حيث كان يتم تقسيم الطلاب بناء على الحروف الابجدية، وذلك اتساقا مع فلسفة الساعات المعتمدة.

وبحسب بيان كلية الأعمال بالإسكندرية، أو ما تعرف مسبقا في كلية التجارة، مساء اليوم، فإنه تم إعلان جداول محاضرات كل مجموعة «Section» من مجموعات طلاب الانتظام والانتساب والانجليزي والفرنسي في المستويات الأول والثاني والثالث والرابع على الصفحة الرسمية للشئون العامة بحيث يمكن للطالب المفاضلة بين جدول محاضرات المجموعات واختيار او تشكيل المجموعة التي يرغب فيها بناء على المواعيد والقائمين بالتدريس المفضلين لديه.

الخيارات متاحة للطلاب المبادرين

وأكدت إدارة الكلية أنه تم تحديد حد أقصى للمجموعة، فإذا بلغ عدد الطلاب المسجلين في المجموعة الحد الأقصى للمجموعة تغلق ولا يتاح التسجيل فيها، وبالتالي ستكون الاختيارات المتاحة أكثر للطلاب الذين سيبادرون بالتسجيل قبل غيرهم، ولن تتاح أي خيارات للطلاب المتأخرين في التسجيل.

وأشارت إدارة الكلية إلى ترقيم مجموعات الانتظام «أ ، ب ، ج ، …»، وترقيم مجموعات الانتساب «1 ، 2 ، 3 ،4 ….»، وترقيم مجموعات الإنجليزي والفرنسي «……A,B,C».

ضوابط اختيار المواعيد في أعمال الإسكندرية

وتابعت إدارة الكلية للطلاب، بأنه قبل فتح التسجيل في مقررات فصل الربيع يجب على الطلاب المقارنة بين جداول مواعيد محاضرات المجموعات المختلفة وتحديد المجموعة التي يفضلها ويرغب فيها، وعند تسجيل كل مادة من مواد فصل الربيع سيقوم الطالب باختيار المجموعة او السكشن الذي يفضله.

وأكدت الكلية، أن اختيارات الطالب ستكون نهائية وغير قابلة للتعديل ويكون الطالب مسؤول عن اختياراته، وسيتم الإعلان عن فتح التسجيل في مقررات فصل الربيع مباشرة عقب إعلان نتائج فصل الخريف.