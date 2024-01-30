آخر مستجدات الحالة الصحية للشاعر مجدي نجيب بعد نقله إلى العناية المركزة

غادر الشاعر مجدي نجيب، غرفة الرعاية المركزة، اليوم، بعدما تعرض خلال الأيام الماضية لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، واضطر الأطباء لإجراء عملية جراحية لتسليك بعض الشرايين التي وصلت لمرحلة انسداد كبيرة.

وقال مصدر مقرب من الشاعر الكبير، لـ«الوطن»، إن «نجيب» خرج اليوم من الرعاية المركزة، وجرى نقله إلى غرفة عادية، بعدما أكد الأطباء تحسن حالته بشكل كبير مقارنة بالأيام الماضية.

وكان قد تعرض الشاعر مجدي نجيب، بعد خضوعه لعملية تسليك الشرايين، لكسر في منطقة الحوض، وذلك بعدما سقط في المستشفى، واضطر الأطباء لنقله إلى غرفة العمليات مرة أخرى، لتركيب مفصل بديل.

الشاعر مجدي نجيب له تاريخ كبير في كتابة الشعر الغنائي، وتعاون مع كبار النجوم من بينهم الراحل عبد الحليم حافظ وفايزة أحمد والفنانة الراحلة شادية، والفنان النوبي أحمد منيب، بجانب تعاونه مع عدد من الأجيال اللاحقة على رأسهم هاني شاكر ومحمد منير.