مدحت العدل وفوزي إبراهيم يكشفان تطورات الحالة الصحية للشاعر مجدي نجيب

تعرض الشاعر مجدي نجيب خلال الأيام الماضية لوعكة صحية دخل على إثرها المستشفى، واضطر الأطباء بعدها لإجراء عملية جراحية لتسليك بعض الشرايين، التي كانت وصلت لمرحلة انسداد كبيرة، لكن القدر شاء إلى أنه بعد خروجه من العملية وأثناء فترة التعافي سقط في المستشفى مما أدى لدخوله غرفة العمليات مرة أخرى لكن هذه المرة لتغيير مفصل نتيجة السقوط.

مدحت العدل: حالة الشاعر مجدي نجيب الصحية جيدة جدًا

وقال مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه قام اليوم بزيارة الشاعر الكبير داخل المستشفى رفقة الشاعر فوزي إبراهيم، وكان بغرفة الرعاية المركزة، لكن حالته الصحية حاليًا جيدة جدًا، حيث من المقرر أن يخرج من العناية المركزة غدًا حسب تعليمات الأطباء، وأيام قليلة وسيعود لمنزله بالسلامة.

وأكد الشاعر فوزي إبراهيم أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين أيضًا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشاعر مجدي نجيب تعرض لكسر في الحوض بعد عملية تسليك الشرايين، اضطر بعدها لتغيير مفصل، وأجرى تِلك العملية في الحادية عشر مساء أمس، لكن كانت عملية ناجحة، وهو اليوم بصحة جيدة، لكنه سيمكث فقط في المستشفى للخضوع للرعاية خاصة أن وظائف الكبد ووظائف الكلى ليست على ما يرام، لكنه في زيارتنا له كان بصحة جيدة ومتجاوب معنا في الكلام وفي كامل وعيه.

تاريخ كبير في كتابة الشعر الغنائي

الشاعر مجدي نجيب له تاريخ كبير في كتابة الشعر الغنائي، وتعاون مع كبار النجوم من بينهم الراحل عبد الحليم حافظ وفايزة أحمد والفنانة الراحلة شادية، وأيضًا كان له تعاونات مع الفنان النوبي أحمد منيب، بجانب تعاونه مع عدد من الأجيال اللاحقة على رأسهم الفنان هاني شاكر والكينج محمد منير.