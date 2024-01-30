مراسل إكسترا نيوز: توافد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية على معرض الكتاب

قال ثيموتي إيهاب، مراسل قناة إكسترا نيوز من معرض الكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يشهد توافدا كبيرا من مختلف الشرائح العمرية.

وأضاف إيهاب، خلال رسالة على الهواء، أنه منذ فتحت أبواب المعرض في 25 يناير الجاري، استقبل الجمهور من شرائح عمرية مختلفة من الأطفال وكبار السن والشباب بشكل ملحوظ، خاصة أن المعرض ينظم خلال إجازة منتصف العام الدراسي.

مليون و300 ألف زائر للمعرض حتى الأمس

وأشار إلى أن معرض القاهرة الدولي للكتاب شهد حتى أمس أكثر من مليون و300 ألف زائر، ويواصل فتح أبوابه لاستقبال الجمهور حتى 6 فبراير المقبل، لافتا إلى أن المعرض يشهد توافدا كبيرا ليس فقط من المصريين ولكن من الجنسيات العربية والأجنبية خاصة مع وجود 1200 دار نشر من 70 دولة مختلفة على مستوى العالم.

وأوضح أن شخصية المعرض في هذه الدورة هي الدكتور الأثري الكبير سليم حسن، وشخصية معرض الطفل الأديب ورائد أدب الطفل يعقوب الشاروني، الذي رحل عن عالمنا في نوفمبر الماضي.