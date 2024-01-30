«السفيرة عزيزة» يرصد فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55

كشفت مراسلة قناة «DMC» خلال تقرير لها في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على شاشة «DMC»، تفاصيل فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 55، مشيرة إلى أن المعرض يشهد حضور عدد كبير من الزوار بكل الفئات، وأنه ليس لشراء الكتب فقط، ولكن لقضاء يوم ترفيهي مميز للأباء والأمهات والأولاد، بحضور جميع الفعاليات.

وخلال التقرير، قالت إحدى الأمهات المشاركات في المعرض: «كنت بروح المعرض من وأنا صغيرة مع والدي وبعمل كده مع أولادي دلوقتي، عشان يقرأوا كتب أكثر»، وأضافت أخرى: «المعرض بيعرض كتب بمحتوى وجودة كويسة، وسعر مناسب جدًا، وكمان بيقدم كتب في كل المجالات وأولادي مهتمين بكتب العلوم والجغرافيا».

واستعرض التقرير رأي أحد الأطفال المشاركين: «أنا جاية عشان بحب أقرأ كتب كتير، ودايما بشتري الروايات اللي بتعرض القصص الحقيقية، وأنصح باقي الأطفال بالقراءة لأنها مفيدة جدًا للعقل».

منطقة الأطفال في المعرض

وأضافت المراسلة، أن قسم الأطفال داخل المعرض لا يقتصر فقط على تقديم الكتب، بل هناك «منطقة الأطفال» خاصة بالأنشطة الترفيهية، وفي هذا الإطار قالت نبيلة محمد أحد المشاركين في نشاطات منطقة الأطفال: «إحنا بنعمل شنط من الخيش وبنشتغل على تطريزها، وحريصة أن أعلم الأطفال الأعمال اليدوية والنظام في العمل».