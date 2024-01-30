«السياحة والآثار» تحتفل بالذكرى الـ12 لافتتاح متحف التمساح في أسوان

احتفل قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار بالذكرى السنوية الـ12 لافتتاح متحف التمساح بأسوان، والذي يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحيوان واحد فقط، مشيرا إلى أن التمساح كان أحد معبودات منطقة كوم أمبو خلال العصور المصرية القديمة وعُرف باسم «سوبك».

المعبود «سوبك»

وأضاف قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، في بيان، أن متحف التمساح يقع بجوار معبد كوم أمبو في الجهة الشرقية لنهر النيل، واُفتتح للزيارة رسميا في 31 يناير 2012، موضحا أن متحف التمساح يعرض من خلال مقتنياته المميزة مظاهر عبادة المعبود «سوبك»، وما يرتبط بها من تحنيط التماسيح والمومياوات الخاصة بها.

المتحف يضم عددا من مومياوات التماسيح

وأشار قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار إلى أن متحف التمساح بأسوان يضم نموذجًا لمقبرة تماسيح، وعددا كبيرا من مومياوات التماسيح مختلفة الأعمار والأحجام، ونماذج للأعين والأسنان الذهبية والعاجية للتماسيح المحنطة، وتماثيل بأحجام مختلفة للمعبود «سوبك» وبعض اللوحات ‏النذرية، إضافة إلى التوابيت الفخارية التي احتوت على مومياء هذا الحيوان المقدس.