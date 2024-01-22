المتاحف تحتفل بالعيد القومي لمحافظة البحر الأحمر فى ذكري معركة شدوان

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن المتاحف المصرية احتفلت بالعيد القومي لمحافظة البحر الأحمر، والذي يتم الاحتفال به سنويا يوم 22 يناير من كل عام، تخليدا لذكرى معركة شدوان الباسلة، والتي شارك فيها أهالي مدينة الغردقة مع القوات المسلحة في صد العدوان الإسرائيلى على جزيرة شدوان في عام 1970، مشيرا إلى أن تلك المحافظة يتجلى فيها سحر وجمال الطبيعة المصرية.

مفهوم الجمال والرفاهية عبر العصور

وأضاف قطاع المتاحف، في بيان، أن محافظة البحر الأحمر يوجد بها متحف الغردقة، وهو أول متحف للآثار بالمحافظة، مشيرا إلى أن المتحف من خلال مقتنياته يظهر مفهوم الجمال والرفاهية عبر العصور، كما يبرز الحرف والابتكارات، والترفيه، والمعبودات، والمعتقدات الجنائزية.

ختام دورة تدريبية اليوم

وفى سياق متصل، أعلنت وحدة التدريب بوزارة السياحة والآثار، أن فعاليات ورشة العمل التدريبية «كيفية تسجيل اللقى الأثرية» والتي ينظمها المركز العلمي لتدريب مصر العليا التابع لوحدة التدريب المركزي بمكتب الوزير والمنعقدة بموقع حفائر اختاتون، ستختتم أعمالها اليوم الاثنين والتى استمرت لنحو يومين.