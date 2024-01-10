تشغيل أول ماكينة خدمة ذاتية لإصدار تذاكر زيارة المتاحف بالأقصر

في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي، شهدت منطقة وادي الملوك بالبر الغربي بمدينة الأقصر بدء تشغيل أولى ماكينات إصدار تذاكر زيارة المتاحف والمواقع الأثرية في مصر بالخدمة الذاتية، والتي تتيح للزائرين من المصريين والسائحين شراء تذاكر دخول هذه المتاحف والمواقع باستخدام الكروت البنكية الخاصة بهم.

تنفيذ إستراتيجية الوزارة للتحول الرقمي

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية الوزارة لـ التحول الرقمي الشامل لكل الخدمات المقدمة من المجلس الأعلى للآثار إلى زائري كل المتاحف والمواقع الأثرية لتحسين التجربة السياحية بها، ما يأتي في ضوء تنفيذ أحد أبرز محاور الإستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، مضيفا أن تشغيل هذه الخدمة الذاتية لشراء تذاكر الدخول سوف يساهم بشكل كبير في تخفيف التكدسات أمام منافذ بيع التذاكر بالمتاحف والمواقع الأثرية، حيث أن هذه الماكينات تعتبر قناة جديدة لشراء تذاكر الزيارة، بالإضافة إلى الشراء من خلال منافذ بيع التذاكر بالمتاحف والمواقع الأثرية، وكذلك الشراء عبر الموقع الرسمي للوزارة.

توجهات الدولة المصرية للتحول الرقمي

ومن جانبه أكد الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، والمشرف على تطوير الخدمات بالمواقع الأثرية والمتاحف، على أن هذه الماكينات سوف يقتصر استخدامها على السداد باستخدام الكروت البنكية فقط كخطوة نحو تفعيل توجهات الدولة المصرية للتحول الرقمي وتعميق سياسة المدفوعات غير النقدية، وإحكام الرقابة على حركة الزيارة ما يأتي في إطار دور الوزارة كرقيب ومنظم لصناعة السياحة في مصر، لافتا إلى أن تطبيق نظام الخدمة الذاتية لشراء تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية، خلال المرحلة الأولي، يستهدف تركيب وتشغيل 40 ماكينة من ماكينات الخدمة الذاتية في 20 موقعا أثريا من المواقع الأكثر زيارة على مستوى الجمهورية.

وأشار الدكتور خالد شريف، إلى أن وزارة السياحة والآثار كانت قد بدأت، خلال شهر مايو الماضي، في حصر شراء التذاكر بالمواقع الأثرية والمتاحف باستخدام الكروت البنكية بكل أنواعها فقط واستبعاد السداد النقدي.

وكانت البداية في محافظة أسوان التي تحولت إلى السداد غير النقدي بالكامل في معابد كل من إدفو وكوم أمبو وأبو سمبل وفيلة ومتحف النوبة والمسلة الناقصة، بالإضافة إلى تطبيق هذا النظام في عدد أخر من المواقع الأثرية والمتاحف بالقاهرة وهي منطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين الأيوبي، والمتحف المصري بالتحرير ضمن أكثر من 30 موقعا أثريا ومتحفا جارٍ العمل على تطبيق نظام الدفع غير النقدي بها.